شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك فى الحر.. مشروب من 3 مكونات يمنحك شعورا بالبرودة والاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

نحرص جميعًا على تناول المشروبات الباردة ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة، من أجل الشعور بالاسترخاء والراحة بجانب الترطيب، ومن بين هذه المشروبات ديتوكس الليمون مع الريحان والكركم الخام، فهو يعمل على التخلص من السموم بالجسم والحفاظ على الجسم باردًا فى الطقس الحار، بجانب تعزيز عمل الجهاز الهضمى، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. فوائد تناول مشروب الليمون مع الريحان والكركم:

- أولًا.. لماذا نضيف الكركم؟

يحتوى الكركم على الكركمين، وهو مركب نشط معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويُعتقد أنه يدعم وظائف الكبد، ويساعد على الهضم، ويقلل الالتهاب، مما يجعله مكونًا مثاليًا لإزالة السموم من الجسم.

- ثانيًا.. لماذا الليمون؟

الليمون معروف بمحتواه العالى من فيتامين C وحمض السيتريك، ويضيف الليمون نكهة حمضية منعشة إلى المشروب مع تعزيز مضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تعزز المناعة، كما تساعد خصائصه القلوية على موازنة مستويات الحموضة في الجسم وتعزيز إزالة السموم عن طريق تحفيز إنزيمات الكبد، مما يساعد على التعافي بشكل أسرع خاصة بعد الإفراط في تناول الطعام.

- ثالثًا.. لماذا نضيف الريحان؟

الريحان غنى بالألياف والفيتامينات والمعادن، وعندما تنقع بذور الريحان في الماء، فإنها تشكل طبقة تشبه الهلام تساعد على الهضم، وتعزز الشبع، وتدعم إزالة السموم من الجسم.

كيف يعمل هذا العلاج البسيط للجسم؟

مزيج الكركم والليمون في هذا المشروب يدعم الكبد لأنه العضو الأساسي لإزالة السموم في الجسم، حيث يساعد الكركم على حماية الكبد من الأكسدة ويعزز إنتاج الصفراء، بينما يُحفز الليمون تدفق الصفراء ويساعد في تحلل السموم.

بينما تساعد خصائص الكركم القوية المضادة للالتهابات، إلى جانب التأثيرات القلوية لليمون، على مكافحة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة.

وتعمل بذور الريحان كمساعد طبيعي للجهاز الهضمي، حيث تعمل على تهدئة أي أعراض مرتبطة به مثل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يساعد محتواها العالي من الألياف على طرد السموم من الجهاز الهضمي، مما يدعم عملية إزالة السموم الصحية.

طريقة إعداد هذا المشروب:

في كوب، اخلطي الكركم المبشور (أو مسحوق الكركم) مع عصير الليمون الطازج، ثم تضاف بذور الريحان إلى الخليط، ويقلب جيدًا حتى يمتزج، ثم أضف الماء، واترك المشروب لمدة 10-15 دقيقة حتى تختلط النكهات، يمكنك إضافة العسل للتحلية حسب الرغبة.