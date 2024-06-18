شكرا لقرائتكم خبر عن مكون شائع فى مطبخك يساعدك على التخلص من الدهون ويمنع تكوين الحصوات والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الإسراف في أكل الدهون بعد وجبات لحوم عيد الأضحى هو السمة المميزة لعدد كبير من الناس ما يؤدى الى إصابة الكثير بأعراض صحية تؤثر على عملية الهضم والمعدة وبحسب موقع herbsociety.org.uk تم إجراء العديد من الدراسات حول الكركمين وهو مركب أساسى فى الكركم، وخصائصه المعززة للصحة، وتظهر الأبحاث أن الكركمين له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، بل ويمكن استخدامه ضد مجموعة واسعة من الأمراض دون أي آثار ضارة على وظائف الكبد والكلى، حتى عند تناول جرعات عالية.

وهذه التوابل الذهبية رائعة أيضًا لعملية الهضم. عندما تتناول الكثير من الطعام وتشعر بالانتفاخ، فإن كوبًا من شاي الكركم يمكن أن يفي بالغرض، يمكن أن يساعد في تهدئة وتخفيف آلام المعدة وتحسين حركة الأمعاء، كما تبين أن الكركم يزيد من إنتاج الصفراء الموجودة في المعدة. إنه الإنزيم الهضمي المسؤول عن هضم الدهون ، و عندما تتناول كمية كبيرة من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة والمتحولة، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العملية.

والاستهلاك المنتظم للكركم يمكن أن يساعد في إنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون الزائدة في الجسم. كما تبين أن الكركم له تأثير إيجابي على المرارة لأنه قد يمنع تكوين حصوات المرارة.

وتشير الأبحاث إلى أن الكركم له "تأثير وقائي" ضد زيادة الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي سليم. كما أنه يتحكم في علامات الالتهابات المرتبطة عادة بالسمنة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.