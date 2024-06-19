شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيعانى من الأنيميا .. أطعمة ضرورية أثناء فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يعانى بعض الأطفال والمراهقين من الانيميا " فقر الدم " الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم، الأمر الذى يؤثر بدوره على صحتهم وقدرتهم على المذاكرة وأداء الامتحانات، نظرا للاعراض التي يمكن ان يسببها هذا المرض من إعياء وخمول وقلة التركيز بحسب موقع kidshealth.

علامات وأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

في البداية، قد لا تظهر أي أعراض على الأطفال المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. عندما تحدث الأعراض، قد يكون لدى الطفل ما يلي:

باهت

يبدو متقلب المزاج

كن متعبا جدا

تتعب بسرعة من ممارسة الرياضة

تشعر بالدوار أو الدوار

لديك ضربات قلب سريعة

لديهم تأخر في النمو ومشاكل سلوكية

ترغب في تناول الثلج أو المواد غير الغذائية

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي للأسرة. تشمل المصادر الجيدة للحديد ما يلي:

الحبوب المدعمة بالحديد

اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك

صفار البيض

فول

زبيب

تقديم الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C أو كوب من عصير البرتقال في أوقات الوجبات. وهذا يساعد على امتصاص الحديد.

تحدث إلى اختصاصي التغذية أو طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية للحصول على المزيد من الحديد في النظام الغذائي لطفلك أو إذا كان طفلك نباتيًا. يمكنهم التوصية بالأطعمة المناسبة لمساعدة طفلك على الحصول على ما يكفي من الحديد.

