انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. هتافات المواكب تنتقد الأحزاب الحاكمة والكهرباء تفجر غضباً جنوبياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الديوانية تنتفض على انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات.. ومجلس بغداد يصف وزارة الكهرباء بالصندوق الاسود.
= نزاهة البرلمان تطلق برنامجا لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.. وتبدأ بتقديم ملفات تتعلق بالصحة.
= محافظ نينوى يدعو المتخاصمين في المجلس المحلي إلى الحوار.. واجتماع مرتقب لمناقشة ازمة كركوك.
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= نزاهة البرلمان تطلق برنامجا لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.. وتبدأ بتقديم ملفات تتعلق بالصحة.
= محافظ نينوى يدعو المتخاصمين في المجلس المحلي إلى الحوار.. واجتماع مرتقب لمناقشة ازمة كركوك.
= لاحياء ذكرى عاشوراء.. تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء.. والسيد الصدر يقدم دعما للمواكب الحسينية.
= هتافات موكب طرف العباسية تدوي في كربلاء.. انتقادات للحكومة والاحزاب الحاكمة.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.