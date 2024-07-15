نشرة السومرية.. هتافات المواكب تنتقد الأحزاب الحاكمة والكهرباء تفجر غضباً جنوبياً

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= هتافات موكب طرف العباسية تدوي في كربلاء.. انتقادات للحكومة والاحزاب الحاكمة.

= لاحياء ذكرى عاشوراء.. تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء.. والسيد الصدر يقدم دعما للمواكب الحسينية.

= محافظ نينوى يدعو المتخاصمين في المجلس المحلي إلى الحوار.. واجتماع مرتقب لمناقشة ازمة كركوك.

= نزاهة البرلمان تطلق برنامجا لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.. وتبدأ بتقديم ملفات تتعلق بالصحة.

بغداد - ياسين صفوان - = الديوانية تنتفض على انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات.. ومجلس بغداد يصف وزارة الكهرباء بالصندوق الاسود.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية