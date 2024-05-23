وظائف خالية للخريجين والطلبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة البحيرة

الرياض - أميرة القحطاني - يعلن جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين والعمال الموسمين والمؤقتين، عن توافر 120 فرصة عمل للخريجين والطلبة، للعمل فورًا بمواقع شركة كيرسرفيس للأمن والحراسة بالإسكندرية، لجميع المؤهلات والطلبة، برواتب مجزية والعديد من المزايا، ونتابع الآن تقديم تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم إليها كالتالي:

وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة البحيرة

مطلوب عدد 70 فرد امن إداري للعمل بمارينا الساحل الشمالي، براتب 4500 جنية، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين وانتقالات داخلية ومواصلات يوميًا من الساحل إلى الإسكندرية والعكس، والعمل 26 يوم و4 أيام اجازة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 50 سنة، ويقبل طلبة الجامعات والمدارس والعمل فورًا.

مطلوب عدد 50 فرد امن إداري للعمل بالضبعة، براتب 6000 جنية + 3 وجبات، ويشترط ان لا يزيد السن عن 38 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وتوفر الشركة سكن داخل الموقع، والعمل 20 يوم و10 أيام اجازة.

المزايا:

توفر الشركة للراغبين رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية وتوفر سكن للمغتربين، بالإضافة إلى انتقالات داخلية وعقود عمل.

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كيفية التقديم على الوظائف:

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى تقديم الطلبات بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان التالي “دمنهور شبرا – برج الرضا – الدور الأول علوي أمام مسعد رومية “عمارة مركز المعلومات”. وسيتم إجراء المقابلات الشخصية بمقر الجهاز الأسبوع القادم، وأخر موعد للتقديم على الوظائف يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.