شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى تعلن عن وظائف في موسم الحج 1445هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى (الممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة) عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (جامعي البيانات) للدراسات الموسمية لموسم الحج 1445هـ على النحو التالي: المسمى الوظيفي: – جامع البيانات الشروط: قد يهمّك أيضاً – المؤهلات بكالوريوس فما فوق.

– خلفية أكاديمية في البحث والإحصاء.

– الالتزام بالحضور. المميزات: – مكافآت مالية.

– توفير مواصلات.

– شهادات للمشاركين. المواقع: – المسجد الحرام

– المشاعر المقدسة

– محطات النقل

– الفنادق المحيطة بالحرم طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى يوم السبت 1445/11/17هـ