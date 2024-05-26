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جامعة أم القرى تعلن عن وظائف في موسم الحج 1445هـ

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شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى تعلن عن وظائف في موسم الحج 1445هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى (الممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة) عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (جامعي البيانات) للدراسات الموسمية لموسم الحج 1445هـ على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– جامع البيانات

الشروط:

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– المؤهلات بكالوريوس فما فوق.
– خلفية أكاديمية في البحث والإحصاء.
– الالتزام بالحضور.

المميزات:

– مكافآت مالية.
– توفير مواصلات.
– شهادات للمشاركين.

المواقع:

– المسجد الحرام
– المشاعر المقدسة
– محطات النقل
– الفنادق المحيطة بالحرم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى يوم السبت 1445/11/17هـ

 

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