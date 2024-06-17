شكرا لقرائتكم الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن وظائف أكاديمية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب التقديم للكوادر السعودية المؤهلة (للرجال والنساء) لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام التعاون لحملة الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات الجامعة وفروعها على النحول التالي:

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

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– اللغة العربية

– المحاسبة

– القانون

– الفيزياء

– الرياضيات

– الإعلام الإلكتروني

– اللغة الإنجليزية والترجمة

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– التجارة الإلكترونية

– العلوم الإنسانية

فروع الجامعة بالمملكة:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الدمام

– القصيم

– حائل

– تبوك

– أبها

– جازان

– نجران

– الأحساء

الشروط:

– أن يكــون سعوديـ/ـة الجنسية .

– أن يحصل على موافقة جهة عمله إذا كان موظفًا أو تعريف حديث من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف .

– موافقــة جهة العمل لمن يعمل في جهة عمل أخرى.

– أن تكون الشهادة (انتظام) في جميع المراحل الدراسية.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن لا يكون المتقدم متقاعدًا تقاعدًا مبكرًا.

– أن لا يكون المعدل أقل من جيد جدًا.

– أن يجيد استخدام التقنية، وتفعيل الفصول الافتراضية على مدار اليوم الكامل(صباحي/مسائي).

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، أو صدر في حقه أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق.

– يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة السعودية الإلكترونية بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ولن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التعاون أو الرد عليها.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/12/11 هـ (الموافق 2024/6/17 م) من خلال بوابة التوظيف بالجامعة: “اضغط هنا”، ويستمر حتى الاثنين 1445/12/18هـ (الموافق 2024/6/24م).