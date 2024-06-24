وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco Group

وأبرزت مجموعة سيركو للخدمات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس بيانات الفضاء.

– مسؤول إدارة القوى العاملة.

– مهندس عمليات المركبات الفضائية.

– منسق إداري.

– رجل إطفاء.

– مستشار الموارد البشرية.

– مدير إدارة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو للخدمات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)