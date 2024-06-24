شكرا لقرائتكم 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مؤسسة وليد علي إبراهيم مغشي للتشغيل والصيانة، وشركة محجوب، وشركة الهاجري لما وراء البحار” في كل من جازان، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أجهزة الكترونية وكهربائية (جازان).

– فني كهربائي (جازان).

– فني أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد (جازان).

– مدخل بيانات (للجنسين/ جازان).

– معالج بيانات (للجنسين/ جازان).

– مشرف عام أعمال البستنة (رأس الخير).

– مسؤول السلامة (رأس الخير).

– كاتب تسجيل بيانات رقمية وكمية/ إنفوجرافيك (رأس الخير).

– مهندس معماري بيئة (رأس الخير).

– مدخل البيانات (رأس الخير).

– مشغل أوتوكاد (رأس الخير).

– ميكانيكي (رأس الخير).

– مشغل معدات ثقيلة (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)