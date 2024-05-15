طريقة عمل البيتزا من العيش البلدي.. وصفة سريعة في 10 دقايق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا من الوجبات السريعة المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة الأطفال، نظرا لمذاقها اللذيذ، إذ تحرص الأمهات على تحضيرها بوصفات مختلفة، سواء كانت حلوة المذاق أو حادقة، ونتيجة لذلك نستعرض طريقة عمل البيتزا من العيش البلدي في 10 دقائق.

طريقة البيتزا بالعيش البلدي

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير البيتزا من العيش البلدي على خطى الشيف ساندرا مكاري في برنامجها «بالهنا والشفا» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمقادير:

4 أرغفة بلدي طري.

برطمان صلصة بيتزا.

2 كوب جبن موتزاريلا.

فلفل أخضر شرائح طويلة.

2 بصلة حمراء شرائح طويلة.

زيتون أسود شرائح.

شرائح طماطم رفيعة.

150 جرام جمبري صغير.

100 جرام سجق.

زعتر مجفف.

ريحان طازج.

خطوات تحضير البيتزا بالعيش البلدي:

في البداية يتم تقطيع الخبز على صاج فرن.

وضع صلصة بيتزا على الوجه مع الحشوات حسب الرغبة.

وضع المكونات في الفرن حتى تمام الطهي.

ثم تقدم البيتزا.

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

المقادير:

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

لعمل اللحمة المفرومة:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

لعمل صلصة البيتزا:

كيلو طماطم مبشورة.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سكر.

أوراق ريحان مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون.

طريقة التحضير: