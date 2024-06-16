احذر الدهون غير الصحية تصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ معظم الأشخاص إلى تناول الوجبات السريعة أثناء الشعور بالتوتر، لتهدئة النفس، ولكن كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور كريستوفر لوري، أستاذ علم وظائف الأعضاء التكاملي من جامعة كولوراد أن القيام بذلك قد يسبب نتائج عكسية.

وكشفت الدراسة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الدهون قد يعطل البكتيريا المعوية المقيمة، ويغير السلوك، ومن خلال مسار معقد يربط الأمعاء بالدماغ، يؤثر على مواد كيميائية في الدماغ بطرق تغذي القلق، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقال الدكتور كريستوفر لوري يعلم الجميع أن هذه الأطعمة ليست صحية، لكننا نميل إلى التفكير فيها من زاوية الوزن، وإذا فهمنا أنها تؤثر أيضا على الدماغ بطريقة تعزز القلق، فهذا يجعل المخاطر أعلى.

ولفهم تأثير الدهون والسكريات المعالجة في زيادة الالتهاب العصبي والسلوك الشبيه بالقلق.

وأوضح أن اكتساب الوزن الزائد من خلال أطعمة غنية بالدهون والسكريات قد يسبب انخفاض التنوع البكتيري في الأمعاء بشكل عام، وهذا التنوع يرتبط بالصحة العقلية الجيدة.

كما ارتبط ذلك بتغيرات في تعبير 3 جينات، تشارك في إنتاج وعمل إشارات الناقل العصبي السيروتونين، وخاصة في منطقة من جذع الدماغ ترتبط بالتوتر والقلق.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن النشاط الزائد لهذه الجينات يرتبط بالميول الانتحارية لدى البشر.

وقال لوري: "ليست كل الدهون سيئة، الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والبذور يمكن أن تكون مضادة للالتهابات ومفيدة للدماغ".

وعادة ما ترتبط الحصص الزائدة من الدهون في الأطعمة بالوجبات السريعة والجاهزة.

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