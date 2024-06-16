كيف تتعامل مع لدغة الثعبان؟ 6 نصائح ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أناستاسيا سيميونوفا أخصائية السموم أن 5 ملايين شخص في العالم يعانون من لدغات الثعابين سنويا، ولسوء الحظ يتوفى منهم 130 ألف شخص.

وأوضحت أناستاسيا أن لدغة الأفعى تعتبر مشكلة طبية خطيرة، ولكن يوجد بعض النصائح يمكن اتباعها بعد لدغة الثعبان، وفقا لصحيفة "فيستي. رو".

1 - نقل الشخص من منطقة الخطر واستدعاء سيارة الإسعاف.

2 - تثبيت الطرف المصاب في وضعية مستقيمة.

3 - إزالة جميع المجوهرات والأساور والملابس الضيقة.

4 - معالجة المنطقة المصابة بالماء والصابون أو أي مادة مطهرة.

5 - وضع ضمادة ضاغطة (غير شديدة) على مكان اللدغة.

6- نقل الشخص المصاب في وضعية الاستلقاء فقط.

اقرأ أيضا:

هل تتناول حلويات الأضحية؟.. هذا ما تفعله بالكوليسترول والسكري وضغط الدم

لن تتخيل تأثيره.. ماذا يفعل تناول مخ الأضحية بصحة الكبد والكلى؟

واقعة غريبة.. توأمتان ترغبان الزواج من رجل واحد (صور)

الحب والفلوس بتجري وراهم.. انفراجات ونجاحات في انتظار مواليد 4 أبراج

عمال يعثرون على كنز أثناء تركيب خط صرف صحي.. لن تتخيل محتوياته (صور)