لهذا السبب.. احذر طهي لحم الأضحية مباشرة بعد الذبح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد حرص المسلمين على شراء الأضحية وتجهيزها للطهي، لكن هل تعلم أن طهي لحم الأضحية بعد الذبح مباشرة يُشكل خطرا على صحتك؟

في هذا الصدد، أكدت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريخ لـ"الخليج 365" على ضرورة ترك لحم الأضحية في مكان بارد لمدة تتراوح بين 6 و 12 ساعة بعد الذبح، وذلك للتخلص من أي جراثيم أو بكتيريا قد تكون موجودة فيه.

وأوضحت أن طهي اللحوم مباشرة بعد الذبح يُسبب انتشار البكتيريا والجراثيم، التي تنتقل إلى الإنسان وتُصيبه بالأمراض، مثل التسمم الغذائي والإسهال وآلام البطن.

وأشارت أخصائية التغذية أن ترك اللحوم في مكان بارد يسمح بتقلص العضلات وتوزيع سوائلها بشكل متساو، ما يساعد على طهيها بشكل أفضل ويُضفي عليها نكهة مميزة.

كما شددت على ضرورة تجنب غسل اللحوم قبل طهيها، وذلك للحفاظ على قيمتها الغذائية ومنع انتشار البكتيريا.

ولفتت إلى أن غسل اللحوم يؤدي إلى فقدانها للعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والمعادن، بالإضافة إلى انتشار البكتيريا الضارة، حيث تتناثر قطرات الماء الملوثة على الأسطح المحيطة، ما يُشكل خطرا على صحة الإنسان.

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