كيف تتخلص من ريحة الأضحية فى منزلك بـ 5 خطوات سهلة وسريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعرف اللحم الضاني بمذاقه اللذيذ، لكن قد تترك رائحته أثرًا مزعجا في شقتك، حتى بعد نهاية أيام عيد الأضحى المبارك، ويمكن التخلص من تلك الرائحة نهائيا بـ5 خطوات بسيطة، وفقًا لما جاء في موقع "medicalnewstoday".

- استخدام وعاء به حبوب من القهوة، ووضع شموع معطرة من الفانيليا، وسخونة الشمع تصدر رائحة القهوة ممتزجة بالفانليا.

- تهوية الغرف والشقة عن طريق فتح الشبابيك، ومسح الأسطح وغسل الأواني بسوائل التنظيف،ونقعها في الخل والليمون.

- التهوية عن طريق فتح الشفاط والتكيف والمراوح.

- التخلص من القمامة التي تحتوي عليها بقايا اللحم.

- استخدام معطرات الجو عن طريق رش معطر قوي له رائحة قوية في جميع أنحاء الشقة.

وهناك نصائح أخرى تشمل ما يلي:

وضع شرائح الليمون في وعاء مغلي وتركه على نار هادئ.

غلي أعواد القرنفل أو الريحان وتركها على نار هادئة.

وضع الزهور وأوراق النعناع والريحان الطازجة في جميع أرجاء المنزل.

مع ضرورة مسح البوتجاز والفرن والثلاجة بمحلول ملح وخل.

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