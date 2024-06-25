سر تسمية الزمالك بهذا الاسم.. لن تتخيل أصلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:



حي الزمالك من أرقى أحياء القاهرة، ويتميز بموقعه الفريد، وشوارعه الخضراء الهادئة، لكن هل تساءلت يوما عن سر تسميته بهذا الاسم؟



يقول الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن حي الزمالك واحد من أرقى أحياء القاهرة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه المنطقة كانت في الماضي موطنا للحيوانات المفترسة، وتعرف باسم "العشش".



منطقة العشش



وأوضح لـ"الخليج 365" أن أصل تسمية الزمالك بهذا الاسم يعود إلى اللغة التركية، حيث تعني "العشش"، وأطلق الأتراك هذا الاسم على المنطقة خلال فترة سيطرتهم على مصر.



العشش" تتحول إلى "الزمالك"



تبدأ حكاية تحول "العشش" إلى "الزمالك" عام 1897، عندما وصل عبد النعيم محمدين من قنا بمحافظة الصعيد إلى القاهرة حاملا معه بعض المال، فاشترى قطعة أرض في منطقة "العشش" بسعر زهيد، وبدأ في استصلاحها وتحويلها إلى أرض زراعية.



وبالفعل نجح عبد النعيم في مشروعه، وجذب إليه أقاربه وبلديته من قنا للعيش معه في المنطقة.



منطقة للأثرياء والأعيان



سرعان ما تحولت "الزمالك" إلى موطن للأثرياء والأعيان والفنانين، من بينهم الأميرة فايزة والأمير طوسون إبراهيم والأمير سعيد طوسون، كما استقر فيها أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت أحمد عبود باشا، وعميد الأدب العربي طه حسين، بالإضافة إلى سفارات لعدد من الدول.



أشهر معالم حي الزمالك



ولم تُهمل الزمالك من الناحية العمرانية، فقد شهدت المنطقة إنشاء العديد من المنشآت، من أشهرها:



قصر الجزيرة: بناه الخديوي إسماعيل عام 1869 لاستقبال ضيوف حفل افتتاح قناة السويس.



فندق ماريوت: تحول قصر سراي الجزيرة إلى فندق عام 1971، من أفخم فنادق القاهرة.



حديقة الأسماك: من أشهر أماكن التنزه في القاهرة، وتتميز بتصميمها المبتكر وجمالها الطبيعي.



معالم بارزة أخرى



نادي الزمالك: أحد أشهر أندية كرة القدم في مصر والعالم العربي.

برج القاهرة: أطول مبنى في مصر عند افتتاحه عام 1961.

مسرح السلام: من أعرق مسارح القاهرة، وشهد العديد من العروض الفنية المميزة.