ما تأثير القلق على صحة المرأة الحامل والجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية أن القلق أثناء الحمل وبعده يعمل على تغيير جهاز المناعة لدى النساء، ما يُشكل خطرا على صحة الأم والجنين.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم الأحياء النفسي"، إلى أن أكثر من 20% من الحوامل يُعانين من القلق، وهو ما يُفسر ازدياد حالات الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وتقول الدكتورة لورين أوزبورن، الباحثة الرئيسية في الدراسة، "تُظهر نتائج الدراسة أن القلق يؤثر على وظائف الجهاز المناعي لدى النساء الحوامل، ما يؤثر سلبا على قدرة الجسم على حماية نفسه والجنين من العدوى والأمراض".

تغيرات في جهاز المناعة:

أثناء الحمل، يمر جهاز المناعة لدى المرأة بتغيرات طبيعية تسمح له بقبول الجنين كجزء من الجسم، ولكن وجدت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من القلق لديهن مستويات مرتفعة من الخلايا المناعية التي تُهاجم وتدمر الخلايا السليمة، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية للأم والجنين.

تأثير القلق على الجنين:

يؤدي القلق أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإجهاض، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، بالإضافة إلى، التأثير على نمو الجنين وتطوره الدماغي.

نصائح للوقاية:

تُنصح الحوامل اللاتي يُعانين من القلق بالذهاب للطبيب المختص فورا للحصول على الدعم والعلاج المناسبين، وتشمل طرق العلاج العلاج النفسي، مثل العلاج المعرفي السلوكي، وتقنيات الاسترخاء، مثل التأمل واليوجا.

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