هذا ما يحدث عند تناول الشاي بالنعناع على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب الشاي بالنعناع على الريق من العادات الصحية الشائعة، لما له من فوائد متعددة للجسم، حسبما ذكر أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح لمصراوي.

تحسين الهضم

يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغثيان، يُحفز النعناع إفراز العصارات الهضمية، مما يُساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يُعالج النعناع متلازمة القولون العصبي، ويخفف من أعراضها مثل آلام البطن والإسهال والإمساك.

تعزيز المناعة

يُعدّ النعناع غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُعزز مناعة الجسم.

يُساعد النعناع على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ويُقلل من خطر الإصابة بالعدوى، تنشيط الدورة الدموية

يُساعد النعناع على تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويُقلل من ضغط الدم، يُخفف النعناع من آلام العضلات والمفاصل.

انتعاش الفم

يُعرف النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا، التي تُساعد على مكافحة رائحة الفم الكريهة، يُعزز النعناع صحة اللثة والأسنان.

تحسين المزاج

يُعدّ النعناع من الأعشاب المهدئة، التي تُساعد على تقليل التوتر والقلق، يُحسّن النعناع من جودة النوم.

نصائح عند شرب الشاي بالنعناع على الريق:

استخدم أوراق النعناع الطازجة بدلاً من الأكياس الجاهزة.

اغسل أوراق النعناع جيدًا قبل الاستخدام.

انقع أوراق النعناع في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

يمكنك إضافة عسل أو ليمون إلى الشاي حسب الرغبة.

اشرب كوبًا واحدًا من الشاي بالنعناع على الريق يوميًا.