هل هناك علاقة بين دهون البطن وأمراض الدماغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما كانت دهون الجسم موضوعًا يثير اهتمام الكثيرين، ليس فقط بسبب تأثيرها على المظهر الخارجي، بل أيضًا بسبب ارتباطها بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب.

ولكن هل تعلم أن مكان تخزين الدهون في الجسم قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة، مثل الزهايمر وباركنسون؟

كشفت أبحاث جديدة أن الذين يميلون إلى تراكم الدهون حول البطن والذراعين قد يواجهون احتمالات متزايدة للإصابة بأمراض التنكس العصبي.

وخلال دراسة، أجراها باحثون من جامعة سيتشوان الصينية، تتبع البحث على مدى 9 سنوات، وأظهرت الخصائص الصحية والجسدية لـ 413 ألف بريطاني، متوسط ​​أعمارهم 56 عاماً، عندما بدأت الدراسة.

وتبعا لما جاء في "هيلث داي"، وجد البحث أن مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون) أعلى بين من لديهم رواسب دهنية في مناطق البطن والذراعين.

وعلى الصعيد الأخر، ووفق الدراسة، قد يساعد بناء العضلات في الحماية من هذه الأمراض.

وأضاف الباحثون أن : "هناك سمة جسدية أخرى قللت من احتمالات الخطروهي قوة العضلات، وكان الأشخاص الأقوى لديهم احتمالات أقل للإصابة بأمراض عصبية مقارنة بالأشخاص الأضعف".

وبفحص البيانات، وجد البحث أن من لديهم مستويات عالية نسبياً من دهون البطن كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض التنكس العصبي بنسبة 13%.