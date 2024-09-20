الامارات | حفل لـ «إريك بريدز» في مدينة إكسبو دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنان السويدي العالمي، «الدي جي»، إريك بريدز، حفلاً فنياً فريداً من نوعه في «إكسبو سيتي أرينا» في مدينة إكسبو دبي، في الـ18 من شهر أكتوبر المقبل، تحت عنوان «هولو» (HOLO)، حيث يمثّل الحفل، الذي يُنظم في دبي ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، مسك ختام برامج وجلسات نسخة معرض «جيتكس غلوبال» الـ44.

ويتميّز «هولو»، الذي أبهر أفراد الجمهور بثقافاتهم العديدة في أرجاء المعمورة، بكونه يمزج بين جماليات الموسيقى وأحدث ابتكارات التكنولوجيا العصرية، إلى جانب روائع التشكيلات والمجسمات ثلاثية الأبعاد الحافلة بملامح الجاذبية والدهشة والتشويق. وتُنظم حفل العروض الصوتية والمرئية المباشرة، شركة «أم بريميير»، بالتعاون مع «جيتكس غلوبال» ومهرجان وعلامة «سونار» الدولية الرائدة المتخصصة في حقول الموسيقى والثقافة، والتي تُعدُّ منارة ونموذجاً ملهماً في الميدان منذ دورة

«مهرجان سونار» الأولى في العاصمة البرتغالية برشلونة في عام 1994. ويأتي حفل «هولو» في دبي، ليمثل التعاون الثاني بين «هولو» و«سونار»، حيث نظمتاه وقدمتاه قبلها، ضمن فعاليات الذكرى الـ30 لـ«مهرجان سونار» في شهر يونيو من العام الماضي.

ومن المقرر أن تستهل برامج وفقرات الحفل يوم الجمعة 18 أكتوبر، مع عروض لعدد من منسقي الأغاني البارزين، والذين ستعلن تفاصيل أسمائهم ومواعيد فقراتهم في الأيام المقبلة. ومن ثم يحين موعد العرض الرئيس في الحفل، مع صعود إريك بريدز إلى خشبة المسرح ومباشرته تقديم باقات أعماله الساحرة، ليرتحل معها بجمهوره في دبي، إلى آفاق من البهجة والمرح والتشويق.