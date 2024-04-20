ترحيل 8766 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/ 10/ 1445هـ الموافق 11/ 04 / 2024م إلى 08 / 10 / 1445هـ الموافق 17 / 04 / 2024م، عن ترحيل 8766 مخالفًا. - المخالفون 14672 - الإقامة 9479 - أمن الحدود 3763 - نظام العمل 1430 المتسللون - 996 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %33 يمنيون. - %64 إثيوبيون. - %3 جنسيات أخرى. - 37 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 6 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 58902 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 54551 رجلا. - 4351 امرأة. - 52073 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2861 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 8766 رحلوا.



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