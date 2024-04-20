إنجازات سعودية في معرض جنيف للاختراعات

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان الميدالية البرونزية على مستوى العالم، وذلك خلال مشاركة طلبة تعليم جازان ضمن الفريق السعودي الممثل للوطن في المعرض الدولي للاختراعات «باليكسبو - جنيف 2024».

وجاء تحقيق الميدالية البرونزية من خلال مشاركة الطالبة الموهوبة ملك حسن قيسي من الثانوية الخامسة بجازان، المتمثلة في مشروع تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة دون طيار ثلاثية المروحيات، لتحسين الآلية المدمجة، حيث قدم المشروع دراسة شاملة لتقنية الطائرات الثلاثية المروحيات، ومبادئ التصميم الأساسية، والتطبيقات المتنوعة، والتطورات المستقبلية المحتملة باستخدام تقنيات تصنيع متطورة، وتصميم فريد يسمح بتحويل الطائرة إلى وضع مدمج، مما يعزز القابلية للنقل والتخزين.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، ملهي بن حسن عقدي، أن هذا الإنجاز الدولي يُضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي، مقدمًا التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها.

منافسة كبيرة

ونافس عدد من طلاب وطالبات التعليم العام في مناطق المملكة من خلال مجموعة من الابتكارات في عدد من المجالات العلمية، وهي: التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية، والكيمياء، والهندسة البيئية، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات والطاقة والبيئة، وذلك في المعرض الذي استمر خمسة أيام، ويُعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية في مجال الاختراع والابتكار، وشهد عرض أكثر من 1000 اختراع من 40 دولة.

5 جوائز لتجمع مكة الصحي

من جهته، حقق تجمع مكة الصحي خمس جوائز ذهبية وفضية بالاختراعات الخمسة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الـ«49»، حيث حصد علاج الخَلع المتكرر لمفصل الكتف، للدكتور توفيق سراج، الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وحصد اختراع استخدام تقنية النانو في نقل العلاج الكيماوي إلى الخلايا السرطانية، للدكتورة مريم تركستاني، الميدالية الذهبية. كما حصل اختراعا الدكتورة ابتسام كريري والدكتور أحمد الشريف على ميداليتين فضيتين، بينما حصل الدكتور أحمد الذبياني على الميدالية البرونزية.

4 ميداليات لجامعة الملك عبدالعزيز

حصد طلاب وطالبات جامعة الملك خالد ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، والذي تتواصل أعماله بمدينة جنيف خلال الفترة من 17 - 21 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 اختراع، من نحو 50 دولة حول العالم.

وشاركت الجامعة ممثلة في مركز ريادة الأعمال بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بأربعة مشاريع في مجالات متنوعة، حيث حقق مشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات باستخدام تقنيات حديثة للطالب حاصل محمد الأسمري (كلية التربية)، ومشروع استغلال الموارد الطبيعية في تصنيع المكثفات الفائقة لتقليل التكلفة وحفظ البيئة للطالب نايف علي القحطاني (كلية الهندسة) الميداليتين الذهبيتين.

وحقق مشروع الذكاء الاصطناعي في كشف تعابير العين magic eye، والذي يسهم في اكتشاف أنماط وحالات التلاميذ داخل الفصل الدراسي باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يساعد المعلمين والمعلمات على معرفة مدى تركيز الطلاب والطالبات داخل الفصل الدراسي للطالبات شيماء محمد القربي (كلية الأعمال)، ومرام عوض القحطاني (كلية علوم الحاسب)، وشيماء حمود العسيري (كلية علوم الحاسب)، وريماز فيصل الغامدي (كلية علوم الحاسب)، ومشروع السرير الطبي الذكي الذي يهدف إلى المساهمة في زيادة فاعلية قسم العناية المركزة ومساعدة الأطباء في مراقبة حالة المريض بشكل مستمر تفاعليًّا للطالب ريان محمد القحطاني (كلية الطب) الميداليتين الفضيتين.

يذكر أن المشاريع حصلت على 15 جائزة خاصة من دول تايلند، وفرنسا، والمغرب، والفلبين، وماليزيا، والصين، وكوريا، والبيرو، ولاتيفيا.