شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل



وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع. البلاك بورد وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

فيما أشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. تعليم نجران في نفس السياق، أعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وتحويلها -عن بُعد - عبر

ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع. الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة حضورياً غداً، بجميع كليات الجامعة، في المقر الرئيس وفي المحافظات، وفي جميع مدارس تعليم عسير.وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.فيما أشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.في نفس السياق، أعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وتحويلها -عن بُعد - عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإدارات تعليم نجران ومحافظات خباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة، ومكاتب التعليم.ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.