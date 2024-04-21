شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سعودي بجامعة جنوب كاليفورنيا يسجل براءة اختراع وينال جائزة علمية والان نبدء بالتفاصيل

سبق علمي

الدمام - شريف احمد - حصل عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور خالد الحزيمي، على موافقة مكتب براءة الاختراعات الأمريكي لتسجيل براءة اختراع باستخدام بروتين الصفائح الدموية لإعادة تأهيل أعصاب الأسنان.وقال الدكتور الحزيمي في تصريح: "إن هذا الابتكار سيكون له تأثيره في إعادة بناء وتأهيل أعصاب الأسنان، باستخدام البروتين المصنع من الصفائح الدموية لترميم أعصاب الأسنان، من غير الحاجة لقيام المريض بعمل علاج الأعصاب التقليدي".وأضاف أن تلك المرحلة سبقها إجراء دراسات على ما يربو عن خمسين مريضًا باستخدام هذه الطريقة، وتكللت بفضل الله عز وجل بالنجاح وتم نشر نتائجها في مجلة علمية أمريكية محكمة.وعد هذه الطريقة العلاجية الأولى على مستوى العالم باستخدام بروتين الصفائج الدموية، منوهًا بتناول المجلة الأمريكية لترميم أنسجة الفم بأن هذا المنتج الطبي سيكون نموذج علاج حديث.وأوضح أنه يعكف على تأسيس فريق عمل للبدء بالعمل وتقديم الأوراق المطلوبة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لأخذ الموافقات اللازمة للمنتج وبدء الدراسات النهائية السريرية بالولايات المتحدة الأمريكية.وبين أن الأبحاث العلمية ما قبل السريرية والأبحاث السريرية امتدت لـ 14 عامًا لدراسة بروتين الصفائح الدموية على أعصاب الأسنان وإمكانيتها من إعادة تأهيله.يذكر أن الدكتور خالد الحزيمي، تسلم جائزة الجمعية الأمريكية لأعصاب الأسنان للبحث الشرفي لعام 2023 من مدير المجلة العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور كينيث هارقرييف.