موافقة المرور شرط إقامة أشياب المياه

اشترطت ضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية المحدثة لحفر الآبار الجديدة والبديلة، وتنظيف وتعميق الآبار، لإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب، موافقة المرور على الموقع، وسلامة الدخول والخروج منه، على أن يُسمح بحفر الآبار السطحية للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير في مناطق الدرع العربي، ومدن: الرياض وبريدة والدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف.

تنظيف وتعميق

سمحت الاشتراطات للجهـات الحكومية، من وزارات وهيئات وشركات تابعة لها والجامعات وما في حكمها، بإصدار رخص حفر الآبار للأغراض الحضرية «الشرب»، وذلك فيما يتعلق بحفر الآبار الجديدة والبديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة.

عداد كهرومغناطيسي

منحت الاشتراطات أولوية الحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية، وأن يكون الغرض من الاستخدام هو الشرب، مع تحديد كمية المياه المطلوبة يوميا، على أن يتم الحصول على خطاب من شركة المياه يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها، وألا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة الجهة المنظمة.

كذلك يجب التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحت إشرافها، على أن تركب الوزارة شرائح على النواقل، لنقل بياناتها من الموقع.

اشتراطات رخص حفر آبار الشرب

1- أولوية الحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية

2- تحديد كمية المياه المطلوبة يوميا

3- الحصول على موافقة شركة المياه

4- عدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر

5- تركيب محطة تنقية على البئر بموافقة الجهة المنظمة

6- التعهد بتركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر

7- تركيب ناقل بيانات حسب مواصفات وزارة البيئة والمياه والزراعة