تستمر حتى هذا الموعد.. تنبيه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة

طقس المدينة المنورة

كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس غدا السبت على المدينة المنورة.ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد. المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.