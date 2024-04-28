السعودية | وزير الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الطاقة

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية.

وأضاف أن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة، وفق “العربية”.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان “نموذج أعمالنا ليبرالي تماماً، لا مانع لدينا من الشراكة مع الجميع، نحن على استعداد لنقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكن نواجه تحديات منها عدم وضوح السياسات والحوافز، ومستلزمات تطوير هذه التقنيات.