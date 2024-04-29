بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ #تعليم_وادي_الدواسر . pic.twitter.com/Nn7l8JQwgL

شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. تحويل الدراسة عن بعد في "وادي الدواسر" غدًا والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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