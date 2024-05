شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. تحويل الدراسة عن بعد في "وادي الدواسر" غدًا والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد

ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ #تعليم_وادي_الدواسر . pic.twitter.com/Nn7l8JQwgL — إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI) April 29, 2024

طقس الرياض

أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، اليوم الإثنين، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء.وكتب حساب الإدارة بمصنة "إكس": بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولاستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لتعليم وادي الدواسر. أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).