شكرا لمتابعة خبر عن ‎نقل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” للرياض تمهيداً لعملية فصل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا استعدادًا لنقل التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة إلى الرياض لاستكمال رحلة العلاج والفحص للنظر في إمكانية إجراء عملية لفصلهما.

‎وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للتوأم السيامي الفلبيني.

‎وكان التوأم ملتصقاً بمنطقة البطن والحود ويشارك كلتا الطفلتين بكليتهما وجزء من أعضائهما الداخلية