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تراند اليوم : الكشف عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري، بحسب موقع "Health" وموقع " clevelandclinic".

أعراض السكري التي تظهر على الجلد

1- ظهور بقع داكنة أسفل الرقبة والإبطين.

2- ظهور الدمامل بشكل متكرر.

3- تصلب الجلد خاصة في منطقة الكتفين والصدر.

4- ظهور زوائد جلدية خاصة في منطقة الرقبة والصدر والإبطين والفخذ

5- التئام الجروح ببطئ.

6- ظهور طفح جلدي لونه أحمر أسفل الساق.

7- ظهور جلد شمعي متصلب وسميك على ظهر الأيد.

8- وجود نتوءات أرجوانية مثيرة للحكة على الجلد.

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أعراض جلدية تدل على ارتفاع ضغط الدم

احمرار الوجه والشعور بتنميل به.

2- تصلب الجلد.

ومن الأعراض الآخرى لارتفاع ضغط الدم، هي:

1- الصداع الشديد.

2- الدوخة والدوار.

3- الشعور بألم في الصدر.

4- احمرار العين والتهابها وظهور تجمعات دموية بها وحدوث مشاكل في الرؤية.

5- عدم انتظام دقات القلب.

6- نزيف الأنف.

7- الشعور بالتوتر والارتباك

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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