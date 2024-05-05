اخبار السعوديه

"الأرصاد": هطول أمطار على الرياض حتى الـ 11 مساءً

0 نشر
واس - الرياض  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار على الرياض حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض.
وأشار إلى أن الحالة تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى الساعة 11 مساءً.

طقس الرياض اليوم

وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، وضرما، وثادق، ومرات.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا