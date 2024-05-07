تراند اليوم : قابلا والدهما قبل ساعة من غرقهما .. تفاصيل جديدة في وفاة شابين وسط سيول بيشة

صحيفة الخليج 365: كشف قريب أسرة الشقيقين عبد العزيز وفيصل آل دخيل الله، اللذان جرفهما السيل في وادي بيشة، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال عائض القعيط، أن الشابين اعتادا على السباحة في السيل، وليست هذه المرة الأولى، ووالدهما لم يكن يعلم بتوجههما للسباحة في السيل، ورغم التحذيرات فإن الشابين لم ينصتا له، وكان آخر لقاء لهما مع والدهما قبل ساعة من وفاتهما، بحسب العربية نت.

وأضاف القعيط :"عبد العزيز يدرس في كلية التقنية، بينما يدرس فيصل في المرحلة الثانوية، وهما من أفضل شباب العائلة".

وتابع :"تم العثور على "عبدالعزيز" بعد ثاني يوم من الحادثة، وتم العثور على "فيصل" في اليوم التالي بجهود الدفاع المدني وأبناء المنطقة، وهذه قدرة الله، ونسأل الله أن يلهم أهلهما الصبر والسلوان."