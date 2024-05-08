وقاية صحية لـ 100 حي

قامت فرق المكافحة الحشرية بأمانة الطائف بأعمال تطهير وتعقيم أكثر من 3200 موقع في مختلف الأحياء والمخططات والضواحي والمواقع الرطبة على إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة، لاحتواء كافة المواقع المحتمل تحولها إلى بؤر للتكاثر الحشري.

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام المطهرات والمبيدات الفعالة.

وغطّت الحملة الميدانية للوقاية الصحية أكثر من 100 حي ومخطط، ومعالجة المستنقعات التي تشكلت عقب هطول الأمطار، ودعم أعمال المكافحة للحشرات في طور النمو قبل اكتمال دورة حياتها، وأسهمت فرق الأمانة في أعمال المعالجة الفيزيائية والكيميائية للتجمعات المائية، للحد من أخطارها البيئية وعلى الأرواح.

وسيّرت الأمانة فرق الرش اليدوي والضبابي في كافة الأحياء، وتم رش وتعقيم حاويات النفايات بمختلف الأنواع والأحجام، وتعزيز حضور الفرق في المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية واختيار برنامج مناسب للرش والمكافحة الحشرية، والوقوف على المواقع الرطبة المحصورة ومعالجة التجمعات المائية والمواقع المحتملة لتشكل بؤر حشرية.