شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين الاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا بالقدس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت في بيان لها :” تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.