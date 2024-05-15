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رئيس "الأمر بالمعروف" يستعرض "جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب"

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لهما.
وأوضح أن دين الله عز وجل دين الوسطية والاعتدال لا تطرف ولا انحلال كما قال الله تعالى في كتابه (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)، أي لتكونوا عدولًا خيارًا.
جاء ذلك خلال زيارة السند إلى جامعة الحدود الشمالية، وكان في استقباله رئيس الجامعة د. أحمد بن علي الرميح.

محاربة التطرف والإرهاب

وخلال الزيارة قدَّم د. السند ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية في محاربة التطرف والإرهاب"، تطرق في بدايتها إلى أهمية الأمن والتحذير مما يضاده من الإرهاب والتطرف، وهما من أعظم أسباب تعطيل التنمية والاستقرار في المجتمعات، والفتك بالشعوب والأوطان. وأكَّد أن العدالة شرط يتحقق بها العدل والوسطية، ومن زاغ عنها أصبح منحرفًا عن المنهج الشرعي الصحيح.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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