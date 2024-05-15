شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمر بالمعروف" يستعرض "جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لهما.
وأوضح أن دين الله عز وجل دين الوسطية والاعتدال لا تطرف ولا انحلال كما قال الله تعالى في كتابه (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)، أي لتكونوا عدولًا خيارًا.
جاء ذلك خلال زيارة السند إلى جامعة الحدود الشمالية، وكان في استقباله رئيس الجامعة د. أحمد بن علي الرميح.
وأوضح أن دين الله عز وجل دين الوسطية والاعتدال لا تطرف ولا انحلال كما قال الله تعالى في كتابه (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)، أي لتكونوا عدولًا خيارًا.
جاء ذلك خلال زيارة السند إلى جامعة الحدود الشمالية، وكان في استقباله رئيس الجامعة د. أحمد بن علي الرميح.