خلوفة العمري إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، خلوفة بن أحمد العجلان العمري، وسيُصلى عليه غدًا الاثنين بجامع الأمير محمد بن سعود ببلجرشي في الباحة، وسيكون الدفن بمقبرة شعب الفقهاء.

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