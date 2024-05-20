شكرا لقرائتكم خبر عن 63 إمكانية فنية.. وزير التجارة يشيد بكوادر المملكة في القياس والمعايرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن فخره بما تمتلكه المملكة من إمكانات فنية متقدمة وكوادر وطنية مؤهلة في مجال القياس والمعايرة.
كما نوه برئاسة المملكة لـ8 لجان دولية، وحصولها على الاعتراف الدولي لـ63 إمكانية فنية في هذا المجال.
وأوضح نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبدالعزيز القويز أن ارتباط الاستدامة بالقياس في شعار هذا العام تأتي رسالةً للعالم أجمع بأهمية التعامل مع القياس وزيادة الموثوقية في نتائجه.
وتابع: كونه أحد العوامل المؤثرة في جودة حياة البشر، واستدامة اقتصادهم وصنع القرارات الصحيحة وتحسين الأداء وتطويره لمواجهة جميع التحديات والمخاطر.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون في المجال الفني وتفعيل البرامج المشتركة، مما يعزز دور الهيئة في دعم التنمية المستدامة والاستثمار في البيئة.
الملتقى استعرض أيضا عددًا من التجارب الوطنية الرائدة، تناولت أحدث الابتكارات في مجال القياس والمعايرة، وسلطت الضوء على أهم التطبيقات العملية لعلم القياس ودوره في تحسين الأداء الاقتصادي والاستدامة، من بينها تجربة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في هذا المجال.
كما نوه برئاسة المملكة لـ8 لجان دولية، وحصولها على الاعتراف الدولي لـ63 إمكانية فنية في هذا المجال.
مجال القياس والمعايرة في السعوديةجاء ذلك خلال افتتاح ملتقى اليوم العالمي للقياس، الذي يقام تحت شعار "نقيس اليوم لغد مستدام"، وذلك في مقر المواصفات السعودية الرئيس بالرياض وفروعها في المنطقة الشرقية والغربية، وبمشاركة واسعة من المختصين والخبراء.
وأوضح نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبدالعزيز القويز أن ارتباط الاستدامة بالقياس في شعار هذا العام تأتي رسالةً للعالم أجمع بأهمية التعامل مع القياس وزيادة الموثوقية في نتائجه.
وتابع: كونه أحد العوامل المؤثرة في جودة حياة البشر، واستدامة اقتصادهم وصنع القرارات الصحيحة وتحسين الأداء وتطويره لمواجهة جميع التحديات والمخاطر.
تجارب وطنية رائدةكما تبادل نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك عدة اتفاقيات تعاون بين الهيئة وكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون في المجال الفني وتفعيل البرامج المشتركة، مما يعزز دور الهيئة في دعم التنمية المستدامة والاستثمار في البيئة.
الملتقى استعرض أيضا عددًا من التجارب الوطنية الرائدة، تناولت أحدث الابتكارات في مجال القياس والمعايرة، وسلطت الضوء على أهم التطبيقات العملية لعلم القياس ودوره في تحسين الأداء الاقتصادي والاستدامة، من بينها تجربة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في هذا المجال.