الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

بحسب التقرير الصادر من المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن توقعات الطقس لهذا اليوم تشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط رياحي وزخات من البرد في مناطق معينة.

ووفقًا للبيانات الأخيرة، فإن هذه الأحوال الجوية قد تؤدي إلى جريان السيول في تلك المناطق، والتي قد تمتد لتشمل بعض المرتفعات في المنطقة.

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