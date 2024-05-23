شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية " توزع المطبوعات والكتب الإرشادية على الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

المطبوعات والكتب الإرشادية

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، توزيع المطبوعات والكتيبات الإرشادية من إصدارات الوزارة، للحجاج القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي.وبلغ عدد الكتب الموزعة 6231 كتاب بمختلف اللغات، و18607 بطاقة التعريفية للشاشات الإلكترونية على القادمين من الحجاج تزامناً مع موسم حج هذا العام 1445هـ، ويبلغ عدد الشاشات الإلكترونية 14 شاشة تقدم أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية للحجاج، كما تحتوي على كتب الكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتب تعريفية بالإسلام، لتحميلها على الأجهزة الذكية بـ (45) لغة عالمية، ويتم تحميلها عبر الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QR code.كما بدأت توزيع المطبوعات والكتب الإرشادية من إصدارات الوزارة المختلفة على الحجاج القادمين عبر مطار الطائف الدولي تزامناً مع بدء موسم حج هذا العام 1445هـ، حيث يتم توزيع كتاب "حصن المسلم" و"الوسائل المفيدة للحياة السعيدة" و"دليل الحاج والمعتمر"، كما يتم توزيع البطاقات التعريفية للشاشات الإلكترونية، وذلك عبر الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبالهم فور وصولهم.وبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الجمعة الماضي الموافق للتاسع من شهر ذو القعدة الجاري، حيث بلغ عدد الكتب والإصدارات الموزعة حتى اليوم (1580) إصداراً وبطاقة.وعبر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن اتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.