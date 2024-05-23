شكرا لمتابعة خبر عن حديث أمير حائل لأكبر خريجة جامعية : لا تقاعد من حب الوطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت سيدة تبلغ من العمر 63 عامًا، وتدعى هدى العبيداء الأضواء بعد ظهورها في حفل تخرج جامعي نظمته جامعة حائل لطلابها بعدما حازت علم شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم النفس.

‎وجاءت العبيداء في حفل التخرج برفقة أبنائها، وبعد التكريم، حظيت بمقابلة تلفزيونية، بينما أثنى عليها أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد، والتقط معها الصور التذكارية.

وأعربت الأم عن سعادتها العارمة بتحقيق حلمها بعد 40 عامًا من التفرغ في المنزل لأسرتها، وبدت غير مصدقة بأنها تقف على منصة التخرج، وبتقدير وضعها بين الأوائل المتفوقين الأصغر سنًا منها .

فيما قدم لها أمير منطقة حائل التهاني على هذا النجاح الرائع الذي تفخر به المملكة قائلاً:” اليوم شهادتك هذي مهو أنتي تفتخري فيها فقط، الجميع يفتخر، ولا تقاعد من حب الوطن.”

وعن الردود السلبية التي واجهتها الخريجة في مسيرتها، قالت:”قيل لي تخرجت متأخرة وبعد تخرجك مباشرة ستتقاعدين”.

وتلقت العبيداء سيلاً من تهاني مواطنيها الذين أثنوا على عزيمتها وإصرارها في تحقيق حلمها الدراسي.