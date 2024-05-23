شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره النمساوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وفي بداية الاستقبال، رحب سمو وزير الخارجية بوزير خارجية النمسا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، مدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.