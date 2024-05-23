شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الجمعية الوطنية بداكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي رئيس الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) أمادو مام جوب، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك في مقر الجمعية بالعاصمة السنغالية داكار، في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جمهورية السنغال.



وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمعية الوطنية بوفد المجلس، متمنياً لهم طيب الإقامة في السنغال، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تربط ما بين المملكة وجمهورية السنغال، منوهاً بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع. استعراض العلاقات البرلمانية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية السنغالية، كما تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات الأخرى.

كما عقد وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية بمجلس الشورى، اجتماعاً بمقر الجمعية مع لجنة الصداقة البرلمانية السنغالية السعودية بالجمعية برئاسة عضو الجمعية رئيس اللجنة مامادو سيسي بحضور أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السنغالية السعودية.

ونوه الدكتور أيمن فاضل بالعلاقات المتميزة بين المملكة والسنغال، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تسير في ركب التنمية والتطور من خلال رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تعاون في شتى المجالات وأكد الاجتماع أهمية العلاقات التي تربط المملكة والسنغال في مختلف المجالات والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك على صعيد العمل البرلماني ، من خلال تفعيل دور لجنتي الصداقة وتبادل الزيارات الثنائية، وسبل دعم أوجه التعاون في المجالات الثقافية والدينية والزراعية، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي ، كما ضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى ، رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل ، والدكتور هادي بن علي اليامي ، والدكتور متعب بن عايد المطيري.

