شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تروي قصة زوج احتضن طفلة وأراد إعادتها إلى الدار ولكن تراجع بسبب حلم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت فتاة تدعي “الريم” مجهولة الأبوية قصة ‏جملة واحدة كادت أن تعيد طفلة لدار الأيتام وحرمان الأسرة الحاضنة منها.

وقالت الفتاة خلال برنامج ثمانية “كانت هناك أسرة مكونة من زوج وزوجة قرروا احتضان طفلة عمرها عام من دار الأيتام، وكان معهم في المنزل والدة الزوج وتقبلت هذا الأمر”.

وأضافت الريم في حديثها “في يوم جاءت سيدة لزيارة أم الزوج، وعندما رأت الطفلة المحتضنة سألت عنها، فقالت لها والدة الزوج اخذناها من دار الأيتام، فردت السيدة عليها قائلة “ليه نلم زبايل الناس”.

وتابعت الريم “واجهت والدة الزوج ابنها وطلبت منه عودة الطفلة إلى الدار مرة أخرى، فأنهارت الزوجة وطلبت من الزوج عدم عودة الطفلة إلى الدار، ولكن بعدما كان يقرر الزوج أنه غداً سيعيد الطفلة إلى الدار حلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرده هو زوجته إلى الجنة، وعندما استيقظ سأل شيخ عن أمر الحلم فقال له لا تعيد الطفلة فهي مدخلك أنت وزوجتك إلى الجنة”.