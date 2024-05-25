بيان أمني بشأن القبض على مقيم لابتزازه فتاة وتهديدها في القصيم .. والكشف عن جنسيته

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة منطقة القصيم على مقيم من الجنسية السورية لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بابتزاز فتاة وتهديدها ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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