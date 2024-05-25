شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان 352 كيلوجرامًا من القات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف السلطات الأمنية في المملكة جهودها لمكافحة الترويج الإجرامي للمخدرات، إذ أحبطت تهريب كميات من المخدرات في جازان وعسير.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





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وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 352 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.