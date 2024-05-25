ترحيل 13646 مخالفا للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م إلى 1445/11/14هـ الموافق 2024/05/22م، عن ترحيل 13646 مخالفا. المخالفون: 17030 الإقامة: 10662 أمن الحدود: 4147 نظام العمل: 2221 المتسللون 1119 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة %27 يمنيون %71 إثيوبيون %2 جنسيات أخرى 65 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية 17 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات 41142 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 39659 رجلا 1483 امرأة 33255 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية 1945 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 13646 رحلوا



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