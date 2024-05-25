ترحيل 13646 مخالفا للأنظمة

المخالفون: 17030
الإقامة: 10662
أمن الحدود: 4147
نظام العمل: 2221
المتسللون
1119 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%27 يمنيون
%71 إثيوبيون
%2 جنسيات أخرى
65 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
17 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
41142 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
39659 رجلا
1483 امرأة
33255 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1945 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
13646 رحلوا
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