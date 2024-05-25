اخبار السعوديه

ترحيل 13646 مخالفا للأنظمة

0 نشر
0 تبليغ

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م إلى 1445/11/14هـ الموافق 2024/05/22م، عن ترحيل 13646 مخالفا.

المخالفون: 17030

الإقامة: 10662

أمن الحدود: 4147

نظام العمل: 2221

المتسللون

1119 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

%27 يمنيون

%71 إثيوبيون

%2 جنسيات أخرى

65 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية

17 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة

الإجراءات

41142 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

39659 رجلا

1483 امرأة

33255 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية

1945 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

13646 رحلوا


كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 13646 مخالفا للأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا