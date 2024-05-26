شكرا لقرائتكم رصد حالات اشتـباه تسمم غذائي في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة حفر الباطن إغلاق إحدى المنشآت التجارية بعد رصد حالات اشتباه تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وقالت الأمانة في بيان لها إنها رصدت اليوم (السبت) بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية.

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وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة من سحب للعينات للتأكد من الأسباب، وإغلاق المنشأة احترازياً لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.