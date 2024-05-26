شكرا لقرائتكم 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية.. 44 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن المدن التي من المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بواقع 44 مئوية.

أعلى درجة حرارة في السعودية

وأوضح المركز، أن الدمام والخرج ووادي الدواسر والأحساء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.

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وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وشرورة وعرفات ومزدلفة والدهناء 43 مئوية، وكل من الرياض وحفر الباطن ومِنى 42 درجة.

أما عن درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 16 درجة، تلتها طريف والقريات 17 ْمئوية، وأبها 19 درجة، فيما سجّلت ينبع أعلى نسبة رطوبة 90 %.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.