شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي.