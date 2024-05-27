تأشيرات أعمال موسمية لتغطية الاحتياج خلال الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق عدة مبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات متكاملة ومتنوعة للمنشآت والأفراد العاملين في موسم الحج.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن هذه المبادرات تأتي وفق توجيهات القيادة التي اقتضت تقديم الدعم وتسهيل العديد من الخدمات لضيوف الرحمن.

وتشارك الوزارة في إطلاق عدة مبادرات منها خدمة «التأشيرات الموسمية» التي توفر الفرصة للأفراد والمنشآت التي ترغب في العمل بشكل موسمي لتغطية الاحتياج خلال موسم الحج، والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، كما تقوم الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالإشراف ومتابعة الأعمال المتعلقة بموسم الحج والتأكد من تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وتطبيق أحكام نظام العمل في المشاعر المقدسة، ومتابعة منشآت حجاج الداخل عبر الزيارات الميدانية؛ للتحقق من التزامها بالأنظمة والتعليمات.

وتطلق الوزارة عدة مسارات تطوعية بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مجالات التطوع المتاحة لخدمة الحجاج في المشاعر المُقدسة والمسجد الحرام.

وتطلق الوزارة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة منطقة المدينة المنورة حملة للتوعية بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية خلال موسم الحج.

كما تقدم الوزارة لضيوف الرحمن خدمة مراكز ضيافة الأطفال عبر 22 مركزا في مكة المكرمة، حيث توفر تلك المراكز بيئة آمنة للطفل.

من مبادرات الوزارة: