شكرا لقرائتكم خبر دعم الإعلام الرقمي في موسم الحج بقناة «واتس اب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس الشؤون الدينية، إن الرئاسة تهدف من إطلاق «قناة واتس اب»، مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.
وذكر أننا اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سباقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، وتحقيق تطلعات القيادة من استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، إذ تم تدشين القناة لما لها من سرعة في الانتشار والنشر عالميا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية.
أهداف القناة
- مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي.
- التماشي مع المتغيرات الحديثة بجميع المجالات.
- التمسك بالأصالة الإسلامية.
- المرونة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث.
- إيصال المخرجات الإعلامية للرئاسة إلى الملايين.
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