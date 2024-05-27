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دعم الإعلام الرقمي في موسم الحج بقناة «واتس اب»

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة، خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية: «قناة واتس اب» رئاسة الشؤون الدينية، لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخليا وخارجيا.

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن الرئاسة تهدف من إطلاق «قناة واتس اب»، مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.

وذكر أننا اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سباقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، وتحقيق تطلعات القيادة من استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، إذ تم تدشين القناة لما لها من سرعة في الانتشار والنشر عالميا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية.

أهداف القناة

  • مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي.
  • التماشي مع المتغيرات الحديثة بجميع المجالات.
  • التمسك بالأصالة الإسلامية.
  • المرونة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث.
  • إيصال المخرجات الإعلامية للرئاسة إلى الملايين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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