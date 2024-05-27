شكرا لقرائتكم خبر دعم الإعلام الرقمي في موسم الحج بقناة «واتس اب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة، خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية: «قناة واتس اب» رئاسة الشؤون الدينية، لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخليا وخارجيا.

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن الرئاسة تهدف من إطلاق «قناة واتس اب»، مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية، ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته، بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.

وذكر أننا اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سباقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، وتحقيق تطلعات القيادة من استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، إذ تم تدشين القناة لما لها من سرعة في الانتشار والنشر عالميا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية.

أهداف القناة